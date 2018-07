Mengoni, nuovo album il 30 novembre

ROMA, 30 LUG - Nuovo album in arrivo per Marco Mengoni. Ad rivelarlo è lo stesso cantautore che ha pubblicato a sorpresa sulle sue piattaforme social un video che annuncia una data, il 30 novembre 2018. Dopo il suo ultimo progetto discografico che ha totalizzato complessivamente 8 dischi di platino, aveva abbandonato la scena per preparare quello che sarà il suo prossimo lavoro mentre, proprio da venerdì 27 luglio, tutte le sue pagine (Facebook, Instagram e Twitter) erano completamente sparite. Mistero svelato: Marco si stava preparando per annunciare quella che sarà la data d'uscita del suo nuovo disco di inediti.