'Maltese' vince in prime time France 3

ROMA, 30 LUG - Ancora una volta una serie Rai si conferma leader nel prime time di una televisione pubblica straniera: Maltese - Il romanzo del commissario, la serie evento scritta da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli e coprodotta da Rai Fiction, Palomar e ZDF Enterpises, interpretata da Kim Rossi Stuart, dopo lo straordinario successo ottenuto su Rai1 con oltre 6,4 milioni di telespettatori e il 26,3% di share, continua il suo cammino in Francia nel prime time di France3 dove domenica 29 luglio ha superato France 2 con 2,7 milioni di telespettatori. Dopo il successo di un titolo cardine della fiction Rai quale Il commissario Montalbano nell'estate 2017, i risultati ottenuti da Maltese su France3 non fanno che ribadire l'appeal internazionale della serialità prodotta dal servizio pubblico italiano. Maltese è stato venduto anche alla rete britannica Channel4, dove il titolo è stato trasmesso in prime time oltre che inserito nella prestigiosa piattaforma Walter Presents curata da Walter Iuzzolino.