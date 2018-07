Festival Comunicazione su Rai Storia

GENOVA, 30 LUG - La quinta edizione del Festival della Comunicazione di Camogli, che si svolgerà dal 6 al 9 settembre, avrà un prologo, una sorta di anteprima televisiva grazie alla Rai, che è main media partner dell'iniziativa e che ha ospitato la presentazione alla stampa a Genova. Il 5 settembre, infatti, sul canale Rai Storia, andrà in onda uno speciale dedicato al festival. A raccontare l'evento, che è stato presentato in anteprima, il direttore, Danco Singer, che ripercorrerà la storia del festival, dalle origini a oggi. Un documentario che diventa anche una "vetrina" importante anche per la città di Camogli che, attraverso questo evento, vede valorizzate le sue realtà locali, come ha sottolineato il sindaco, Francesco Olivari. Alla conferenza stampa hanno portato la loro testimonianza Carlo Freccero, consigliere di amministrazione uscente della Rai, il giornalista di Repubblica Federico Rampini e Federico Monechi, capo redattore della sede Rai della Liguria.