Miniero ciak con Matano e il gorilla

ROMA, 30 LUG - Sono partite a Salerno le riprese di Attenti al Gorilla, diretto da Luca Miniero con protagonisti Frank Matano, Cristiana Capotondi... e un Gorilla. Come ci si sente se all'improvviso ci si ritrova a condividere la casa con il più intelligente degli animali: un gorilla? Lo sa bene Lorenzo (Frank Matano), un avvocato fallito, che per recuperare la stima della sua famiglia e l'amore di sua moglie decide di fare causa allo zoo della città. Ovviamente la vince ma dovrà portarsi il primate in casa. E vivere con Lorenzo non è una cosa facile... provare per credere. Le riprese dureranno circa 8 settimane e si svolgeranno tra Salerno e Roma. Prodotto da Wildside e Warner Bros. Entertainment Italia, il film sarà distribuito da Warner Bros. Pictures dal 13 dicembre.