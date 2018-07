Via Francigena, un musical 'in cammino'

SIENA, 30 LUG - Vita, amori, incontri e tutto ciò che può essere accaduto lungo la Francigena, leggendaria via percorsa da re, principi, papi, pellegrini, commercianti, contadini: varia umanità che fa di questa strada una vera e propria commedia umana. E' 'Storie e Amori sulla Via Francigena', primo musical dedicato alla famosa via dei pellegrini, che andrà in scena in anteprima il 4 agosto alla Cappella di Vitaleta a San Quirico d'Orcia (Siena), per il Summer Festival di Podere Forte. Autori dello spettacolo il cantautore Nicola Costanti, due volte premiato a Club Tenco, e il giornalista e poeta Marco Brogi la cui collaborazione ha prodotto un musical ambientato nel XIV secolo in cui, raccontano, "trova cittadinanza tutto ciò che dà senso alla vita di una persona, l'amore, l'amicizia, gli incontri. Un ruolo centrale, ovviamente, lo ha il viaggio, dove il cammino e il 'mentre' sono forse più importanti dell'arrivo a destinazione". La regia è di Fabrizio Checcacci mentre nel cast figura Heron Borelli.