Cartoons on the Bay resta a Torino

TORINO, 30 LUG - Per il terzo anno consecutivo sarà Torino ad ospitare Cartoons on the Bay, il festival internazionale dell'animazione cross-mediale e della tv dei ragazzi promosso da Rai e organizzato da Rai Com in collaborazione con Regione Piemonte, Film Commission Torino Piemonte e FIP Film Investimenti Piemonte. La kermesse si terrà dall'11 al 13 aprile 2019. "Questa conferma rafforza il ruolo della città e della regione quali centri di riferimento per il settore dell'animazione e del cross-mediale", commenta l'assessora alla Cultura della Regione Piemonte, Antonella Parigi. "Sarà una edizione che trasformerà la città nella capitale dell'animazione", aggiunge Roberto Nepote, Presidente di RaiCom. I temi dell'edizione 2019, che rafforza la propria vocazione professionale e avvicinare sempre più agli utenti, saranno la fantascienza, il fantasy, l'horror. Paese ospite gli Stati Uniti. Ma ci sarà spazio anche per lo sport giovanile con attività ed eventi sportivi che coinvolgeranno studenti e giovani.