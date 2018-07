Fenomeno tv Temptation, piace ai giovani

ROMA, 29 LUG - E' un fenomeno, sottolineato dal record di ascolti, che dalla tv è straripato oltre: Temptation Island. Un gioco delle coppie, melodrammatico, baci e lacrime, tutto orientato sulle infedeltà, sul testare la solidità di una relazione quando forzatamente si incontrano altre persone: un reality come tanti nelle tv internazionali ma con un tema teoricamente tabù come il tradimento. Su Canale 5 il 30 luglio la quarta puntata e mercoledì l'ultima, con l'ammiraglia Mediaset che spera nel boom di ascolti a settembre nella prima edizione Vip del programma condotta da Simona Ventura. Media d'ascolto - oltre 3 milioni 800 mila spettatori con il 21% - ma soprattutto, ed è qui il caso, uno speciale appeal per il pubblico giovane. Ai fanatici del binge watching, delle serie in streaming sullo smartphone piace: fra i 15 e i 24 anni vola al 41% ed è al 33% fra i 25-34 con più donne che uomini. E il second screen rafforza: il programma è trend topic. Tra i pochi per la verità, per i quali sembra r-esistere la vecchia tv.