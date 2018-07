Beauty made in Italy export in Usa +3.4%

ROMA, 29 LUG - Nell'epoca di Trump gli Stati Uniti continuano ad essere una frontiera da conquistare per le imprese della cosmesi italiane. I prodotti di bellezza made in Italy sono sempre più apprezzati, l'esportazione negli Usa continua a crescere e nel 2017 ha raggiunto un valore di 418 milioni di fatturato, con una incremento del 3,4% rispetto all'anno precedente. Come per i cibi e per la moda, l'Italia si distingue nel mondo per i propri prodotti di bellezza e i più amati negli States sono quelli per il maquillage, i profumi e i prodotti per capelli. Lo attestano i dati del Centro Studi dell'associazione Cosmetica Italia, presentati al Mandalay Bay Convention Center di Las Vegas in occasione dell'apertura del Cosmoprof North America 2018, fiera della bellezza di riferimento per il mercato del Nord America organizzata da BolognaFiere. Nei padiglioni dedicati al personal care, cosmesi, packaging e professional beauty sono presenti 43 imprese italiane e una 'collettiva' di 13 aziende sostenuta da Cosmetica Italia