Don't Worry Phoenix tra alcol e vignette

(ANSA) ROMA 29 LUG - Dopo il Festival di Berlino e il Sundance, arriva in sala dal 29 agosto con Adler Entertainment 'Don't Worry' ritorno alla regia di Gus Van Sant (Elephant) dopo il non riuscito 'La foresta dei sogni' (2015). Questo suo ultimo film è una libera biopic sulla vita strampalata e tormentata del disegnatore paraplegico John Callahan (interpretato da un irriconoscibile Joaquin Phoenix, che a settembre si calerà nel nuovo atteso Joker di Todd Phillips). Il tutto ispirato alle memorie del cartoonist nato a Portland e intitolate proprio come il film ma in maniera estesa: "Don't Worry, He Won't Get Far on Foot" (questo il titolo del suo libro del 1989). Callahan rimane paralizzato all'età di 21 anni in seguito a un incidente automobilistico dovuto al suo alto tasso alcolico e si rifugia cosi' nel disegno. Diventerà famoso per le sue strisce considerate tabù e politicamente scorrette. Siamo nell'epoca di Reagan. Joaquin Phoenix torna a lavorare con Van Sant 25 anni dopo 'To Die For'.