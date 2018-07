Social Festival, a Vico la Sandrelli

NAPOLI, 28 LUG - Parte domani a Vico Equense, in provincia di Napoli, l'ottava edizione del Social World Film Festival, la mostra Internazionale del Cinema Sociale in programma fino al 5 agosto. Nel corso delle giornate dedicate al cinema, Stefania Sandrelli ritirerà il premio alla carriera e verrà insignita del titolo di Ambasciatrice del festival nel mondo, la madrina è invece Katherine Kelly Lang (la Brooke di "Beautiful"), attesa il 29 luglio all'Arena Loren. A Sophia Loren, ritratta sul manifesto del festival, saranno dedicate una retrospettiva, incontri e una mostra fotografica nei luoghi dove recitò in uno dei suoi primi film "Pane, amore e?" di Dino Risi. In cartellone omaggi a Carlo Vanzina e Paolo Villaggio. Il tema di quest'anno sarà "Passione. Sentimento, sensazione, sacrificio".Seicento le opere selezionate tra lungometraggi, documentari e cortometraggi provenienti da 48 nazioni e con 100 anteprime. In programma anche workshop, seminari e il Mercato Europeo del Cinema Giovane.