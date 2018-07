Enrico Ghezzi premiato a Bologna

BOLOGNA, 28 LUG - Premio a Enrico Ghezzi domenica 29 luglio in piazza Maggiore con il riconoscimento intitolato al critico teatrale Franco Quadri, scomparso nel 2011, durante una serata speciale del cartellone estivo della Cineteca di Bologna. Assegnato dall'Associazione Ubu, il premio lo ricorda "padre di programmi tv rivoluzionari per lo statuto di spettatore, sul finire degli anni Ottanta nella pioniera Rai3 diretta da Angelo Guglielmi. Ha inventato linguaggi che hanno sabotato il meccanismo televisivo (da Blob a Schegge, a Fuori Orario)" e "ha fatto conoscere a generazioni di spettatori e artisti e critici l'unicità di autori 'mai visti'". Il programma scelto da Ghezzi per la serata apre con 'La ricotta' di Pier Paolo Pasolini (dal film collettivo 'Ro.Go.Pa.G.' del 1963), seguito da 'Toby Dammit' di Federico Fellini (dal film collettivo 'Tre passi nel delirio' del 1968), 'Il nuovo mondo' di Jean-Luc Godard (di nuovo da 'Ro.Go.Pa.G.') e 'Colpa del sole', cortometraggio realizzato da Alberto Moravia nel 1951.