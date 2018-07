Derulo, tour Ue al via dalla C.Smeralda

PORTO CERVO, 28 LUG - Con il grande concerto di Jason Derulo organizzato all'hotel Cala di Volpe, in Costa Smeralda, si apre domani 29 luglio apre il tour europeo dell'artista. La star dell'R&B si esibirà in esclusiva assoluta, nel palco a bordo piscina dell'albergo. Jason Derulo, cantautore e ballerino statunitense, recordman nelle vendite di singoli e album in tutto il mondo, è già arrivato in Costa Smeralda, ospite d'eccezione dell'hotel Romazzino dove sta trascorrendo alcuni giorni di relax prima dell'esibizione che darà il via ufficiale al tour in Europa. Derulo è un ragazzo prodigio della musica black: già a 16 anni scriveva canzoni per superstar quali Pitbull, Cassie e Keyshia Cole.