Musei: Biscione, M9 per racconto '900

VENEZIA, 27 LUG - Marco Biscione è il direttore del M9, il "museo senza oggetti e senza collezioni" e dove centrale sarà la multimedialità, che a inizio dicembre aprirà i battenti nel centro di Mestre, chiamato a raccontare il secolo passato ma anche ad aprire nuove prospettive sul contemporaneo, in una chiave che ha tra le sue finalità primarie dare forza all'avvio di un processo di rigenerazione urbana. Biscione, con lunga esperienza a livello di comunità europea ed ex direttore del Museo d'Arte Orientale di Torino - come è stato ricordato oggi nel corso di un incontro di presentazione - è stato scelto tra 118 candidati ed è chiamato a guidare il progetto portato avanti da anni dalla Fondazione Venezia, che ha investito 110 milioni "per contribuire al rilancio e allo sviluppo del territorio veneziano". La realizzazione e sviluppo di M9, la cui architettura è stata progettata dallo studio berlinese Sauerbruch Hutton, sono stati affidati a Polymnia Venezia, società strumentale della stessa Fondazione.