In 100.000 a Fo.To-Fotografi a Torino

TORINO, 27 LUG - Sono stati 100.000 i visitatori della prima edizione di Fo.To - Fotografi a Torino, la kermesse dedicata alla fotografia composta da 100 esposizioni in 81 sedi, dal 3 maggio al 29 luglio. Tutte mostre pensate ad hoc proposte da musei pubblici e privati, gallerie d'arte, fondazioni, associazioni, enti no-profit, istituti d'arte e di design. Una grande mostra 'diffusa' con nomi di fama internazionale, dall'americano Duane Michals profondo innovatore del linguaggio fotografico al grande sperimentatore croato Frank Horvat fino a Viktor Kolá, uno fra i più importanti esponenti della fotografia ceca; dall'olandese Anton Corbijn, appassionato di musica che ha immortalato artisti come Tom Waits, Depeche Mode, U2 ad Art Kane agli italiani Vittore Fossati, Luigi Ghirri, Carlo Mollino, Paolo Monti, Paolo Mussat Sartor. "Uno modo per raggiungere un pubblico nuovo e diverso", dice Luca Mana del Museo Accorsi-Ometto. "Un'importante esperienza condivisa", secondo Adolfo Ivaldi della Fondazione Bottari Lattes.