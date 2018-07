'Una lunga storia d'amore' diventa video

CESENA, 27 LUG - 'Una lunga storia d'amore', tra i brani più conosciuti di Gino Paoli e colonna sonora di 'Una donna allo specchio', film del 1984 con Stefania Sandrelli, per la prima volta in videoclip. Il cantautore e il regista Stefano Salvati lo hanno realizzato a Cesena, protagonisti due ballerini spagnoli, Hector Plaza e Agnes Sales, accompagnati da 150 ballerini di due scuole di danza di Cesena e Carpi. "Ho preso ispirazione da 'Pina', meraviglioso omaggio di Wim Wenders al teatro danza di Pina Busch - racconta Salvati - I due danzatori attraverso il ballo, un misto fra teatro-danza, acrobatico e hip hop, raccontano la storia dei due innamorati". Il video farà parte del progetto 'Capolavori immaginati', nato con l'idea di realizzare clip di brani che hanno fatto la storia della musica ma non hanno mai avuto un video ufficiale. Il progetto rientra nel programma di 'IMAGinACTION', primo festival internazionale completamente dedicato al videoclip, la cui seconda edizione si terrà a Cesena dal 12 al 14 ottobre.