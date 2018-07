Jazz italiano suona in terre del sisma

ROMA, 27 LUG - Un vero e proprio esercito di musicisti è pronto a invadere il centro Italia ferito dai terremoti per portare bellezza e speranza: dal 30 al 2 settembre torna la grande mobilitazione de Il Jazz Italiano per le Terre del Sisma, con 4 giorni di grande musica a Camerino (Mc), Scheggino (Pg), Amatrice (Ri) e L'Aquila. La manifestazione, diretta dal musicista Paolo Fresu, coinvolgerà tutto il mondo del jazz nostrano con artisti da tutta Italia: una grande maratona di solidarietà e impegno che inizierà il 30 agosto alla Rocca Borgesca di Camerino, per poi proseguire il 31 a Scheggino in piazza Carlo Urbani e l'1 settembre ad Amatrice nella Villa San Cipriano. Gran finale il 2 a L'Aquila, con appuntamenti disseminati in tutta la città. Organizzata da Federazione Nazionale "Il Jazz Italiano", Associazione I-Jazz, Midj e Casa del Jazz, l'iniziativa (nata nel 2015 e dal 2017 in versione 'itinerante') dal prossimo anno dovrebbe trasformarsi nel Festival del Jazz Italiano da tenersi stabilmente all'Aquila.