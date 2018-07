Maneskin, a ottobre il nuovo album

ROMA, 27 LUG - I Maneskin annunciano un nuovo album: uscirà ad ottobre per Sony Music. Il progetto della band rivelazione dell'ultimo X Factor includerà anche il singolo "Morirò da Re", il primo inedito in italiano, certificato disco di platino, che ha debuttato al n.1 della classifica iTunes e ai vertici delle chart digitali. A giugno la giovane band, capitanata da Damiano, si è esibita sul palco di due importanti festival internazionali: l'Hurricane Festival di Scheeßel - la rassegna musicale tedesca che dal 1997 ospita grandissimi nomi della scena come Arctic Monkeys, Offspring, Prodigy - e O Son Do Camiño a Santiago De Compostela, insieme a Jamiroquai, Lenny Kravitz, Martin Garrix e The Killers. Il 6 settembre, inoltre, i Maneskin si uniranno allo straordinario cast di "Milano Rocks" all'Area Expo, insieme a Imagine Dragons, The National, Franz Ferdinand e 30 Seconds To Mars. Partirà poi il 10 novembre il tour che li vedrà protagonisti per 15 date.