A Londra 13/9 'Padre'di Giada Colagrande

PESCARA, 27 LUG - Una giovane donna che ha appena perso il padre e cerca di elaborare il lutto; lui, grande compositore, dall'aldilà cerca di rimanere in contatto con lei attraverso la musica. Un film, il suo sesto lungometraggio, in cui Giada Colagrande mescola videoarte e musica e si racconta. Dopo la partecipazione nel 2017 al Lucca Film Festival, 'Padre' - con la regista in veste anche di attrice accanto a Willem Dafoe, Franco Battiato e Marina Abramovic - sarà in anteprima britannica assoluta a Londra il 13 settembre. A presentarlo al Regent Street Cinema saranno Glauco Della Sciucca -reduce dai debutti italiano e inglese del suo film "Humanism!"- e Hoffman, Barney & Foscari Limited (HBF), società multidivisionale londinese con cuore italiano. "Promuovere un simile evento a Londra ci rende estremamente lieti - commenta Della Sciucca -. Colagrande è una delle artiste contemporanee internazionali più sensibili, innovatrici e colte della sua generazione". Al dibattito in sala, Dafoe e Colagrande.