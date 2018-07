Sting e Shaggy conquistano pubblico

S.MARGHERITA DI PULA (CAGLIARI), 27 LUG - L'anima pop rock e l'energia travolgente del reggae illuminano la Forte Arena di Santa Margherita a Pula (Cagliari). Successo annunciato e sold out, 5.000 spettatori per il concerto che apre in Italia il "44/876 Tour" di Sting e Shaggy. Tra il pubblico anche qualche vip come Luciano Moggi, Fiorello, Paola Cortellesi. Un duo che seduce il pubblico, la voce suadente di Sting e il timbro caldo di Shaggy danno vita ad una felice alchimia. Un incontro tra la cifra intimista e raffinata dell'ex frontman dei Police e il fascino e la sensualità della musica caraibica del rapper giamaicano. Un magnifico crescendo in un intreccio tra melodia e rap, passaggi virtuosistici e danze sensuali. Un grande feeling e una gran voglia di divertirsi emerge tra i due artisti nei duetti dove le coloriture hip Hop e reggae hanno dato un gusto più piccante e brioso alle struggenti ed emozionanti ballad rock.