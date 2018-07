Paolo Fresu a I Suoni delle Dolomiti

TRENTO, 26 LUG - Il jazz di Paolo Fresu incontra la musica alpina della band Musega de Poza in Trentino. L'appuntamento è per la rassegna I Suoni delle Dolomiti il 29 luglio al rifugio Roda di Vaèl, in Val di Fassa. Nasce dalla ricerca della musica delle montagne il progetto speciale che dà vita al particolarissimo incontro. Da un lato una stella internazionale del jazz e grande interprete della tromba e del flicorno come Paolo Fresu, con all'attivo oltre venti album e una serie di collaborazioni con i grandi della musica, da Luigi Einaudi a Uri Caine, Enrico Rava e molti altri. Dall'altro lato una banda musicale della Val di Fassa, la Musega de Poza, sotto la direzione di Giancarlo Dorich, che da sempre affianca alla proposta di un repertorio tradizionale anche uno spirito più contemporaneo e sperimentale. Con loro uno strumentista e compositore, Marco Somadossi, docente della cattedra di composizione e strumentazione per orchestra di fiati del conservatorio Tomadini di Udine, che curerà la direzione artistica.