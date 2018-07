Benigni ferito in barca: domani dimesso

SASSARI, 26 LUG - Roberto Benigni non sarà dimesso prima di domani dal reparto di Ortopedia delle cliniche universitarie di Sassari, dove è stato portato martedì sera, vittima di un incidente nelle acque tra La Maddalena e Palau, dove si trovava a bordo di un gommone insieme alla moglie Nicoletta Braschi e ad alcuni amici. Gli accertamenti effettuati in questi giorni hanno confermato la rottura della prima vertebra. Per quanto le condizioni generali dell'attore e regista siano buone, e sebbene anche l'umore sia stato scalfito solo in parte dall'incidente, i medici preferiscono andarci con la massima prudenza e si sono riservati di visitare il premio Oscar nel tardo pomeriggio, così da valutare la possibilità di rimandarlo a casa già stasera o, molto più probabilmente, domani.