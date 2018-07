Nuovo album per Slash ft. Myles Kennedy

ROMA, 25 LUG - Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators pubblicheranno il loro nuovo album in studio "Living The Dream" il 21 settembre su Snakepit Records, etichetta di Slash, in partnership con Roadrunner Records. La band ha presenta il primo singolo "Driving Rain". "La prima volta che abbiamo suonato questo riff eravamo nel New Hampshire per il World on Fire tour", ricorda Slash riguardo la creazione di "Driving Rain". "La parte di chitarra era davvero forte e da quel momento il brano ha iniziato a prendere forma nella mia mente. Abbiamo messo insieme tutto quanto durante questo anno e Myles ha proposto una grande melodia per accompagnare il riff". "Questo riff mi ricorda i vecchi Aerosmith", aggiunge Myles Kennedy. "Ha uno spirito funk molto convincente". "Living The Dream" è il quarto album solista di Slash, il terzo con Myles Kennedy (voce), Brent Fitz (batteria), Todd Kerns (basso & voce) e Frank Sidoris (chitarra & voce).