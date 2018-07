Irvine a Giffoni con sequel Mamma mia

GIFFONI VALLE PIANA, 25 LUG - "La cosa che mi piace moltissimo di questo film è che parte dal passato per continuare a costruire con il cuore". Così Jeremy Irvine ha presentato ai giurati della 48/a edizione del Giffoni Film Festival il film "Mamma Mia! Ci risiamo" nel quale l'attore interpreta il ruolo del giovane Sam. La pellicola - nelle sale il prossimo 6 settembre - è stata proiettata in anteprima nazionale a Giffoni Valle Piana. "Mi fa tanto piacere che la risposta di chi lo guarda sia emotiva. Vedo molto coinvolgimento". Il film arriva a dieci anni di distanza da "Mamma mia", che ha incassato oltre 600 milioni di dollari in tutto il mondo. Torna in scena il cast originale: il premio Oscar Meryl Streep in forma smagliante, Julie Walters e Christine Baranski, Amanda Seyfried e i tre improbabili 'papà' Pierce Brosnan, Colin Firth e Stellan Skarsgaard. Con loro giovani star come Irvine e Lily James. Da sfondo, come nel primo episodio, le musiche senza tempo degli Abba e la bellezza delle isole della Grecia.