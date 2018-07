Capalbio Libri, lettura si fa in piazza

ROMA, 25 LUG - La lettura è un piacere che si gusta in piazza: anche quest'anno sarà la condivisione la più bella caratteristica di Capalbio Libri, festival ideato e diretto da Andrea Zagani nel borgo maremmano dal 28 luglio al 5 agosto. L'edizione è la numero 12, così come 12 saranno gli autori che saliranno con i propri libri sul palco rosso di piazza Magenta: da Nicola Gratteri e Federico Fubini a Giuseppe Procaccini e Nathalie Peigney, da Alessandro Wagner e Lisa Roscioni a Roberto Napoletano e Claudio Cerasa, e poi Elena Improta, Mario Tozzi fino alla vincitrice del Premio Strega Helena Janeczek e a Lia Levi, Premio Strega Giovani 2018. Non cambia la formula: dalle 19 in poi sarà un susseguirsi di letture condivise, incontri e dibattiti. L'idea è quindi di porsi in continuità rispetto al passato, consolidando il successo di una manifestazione divenuta storica. Non mancano però le novità, come l'accordo con il comune di Orbetello attraverso la collaborazione tra Capalbio Libri e Orbetello Piano Festival.