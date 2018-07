Fiume Oreto 1/o tra Luoghi del cuore Fai

ROMA, 25 LUG - Il Fiume Oreto a Palermo, che vide l'assalto di Asdrubale. Il Bosco ai Prati di Caprara, polmone verde dentro Bologna. Il Castello Aragonese a Taranto, voluto da Ferdinando II. Sono i tre beni più votati, finora, nella 9/a edizione dei Luoghi del cuore, censimento promosso dal FAI con Intesa Sanpaolo. Una classifica ancora parziale (si vota fino al 30/11), che in due mesi ha raccolto più di 300 mila voti per 20 mila luoghi da salvare. Le regioni più attive, Puglia, Sicilia, Lombardia, Emilia Romagna. La classifica prosegue con il Trabocco Turchino a Marina di S. Vito (CH), la Chiesa di S. Francesco a Pisa, Antico Stabilimento termale di Porretta Terme (BO), Basilica S. Giulia a Bonate Sotto (BG), Santuario della Madonna della Scala a Massafra (TA), Borgo di Rasiglia a Foligno (PG), Abbazia S. Michele Arcangelo a Lamoli di Borgo Pace (PU). Tra i più votati anche beni simbolo come il borgo di Castelluccio di Norcia (PG) e la Chiesa di S. Salvatore a Campi di Norcia. Ai primi tre, 50, 40 e 30 mila euro.