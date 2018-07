Cavallari, emozione ruolo madre Falcone

GIFFONI VALLE PIANA (SALERNO), 25 LUG - "Ho sempre preso seriamente il mio lavoro. Ho studiato tanto. Ed è il consiglio che mi sento di dare a tutti questi ragazzi". Lo ha detto l'attrice Simona Cavallari, ospite della 48esima edizione del Giffoni Film Festival. "Questo - ha proseguito l'artista romana - è un posto in cui i ragazzi ti trasmettono una grande energia. Ci sono stata venti anni fa ed ero giovane come loro. Ricordo benissimo la carica che riusciva a darti questo evento. In Italia non ci sono molte manifestazioni simili". Cavallari ha anche parlato del cortometraggio "U Muschittiri", in uscita a settembre, e nel quale ha interpretato la madre di Giovanni Falcone bambino. "Essendo mamma - ha raccontato Simona Cavallari - posso capire come sia stata la vita di questa donna con un figlio sempre in pericolo. Ho avvertito un grande senso di responsabilità. La sorella di Giovanni Falcone ha seguito il progetto ed è rimasta molto contenta. L'ho interpretato come un regalo per questa donna".