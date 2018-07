Menegoi nuovo direttore di Arte Fiera

BOLOGNA, 24 LUG - Simone Menegoi è il nuovo direttore di Arte Fiera, la rassegna di arte contemporanea in programma dall'1 al 4 febbraio. Lo ha annunciato la Fiera di Bologna. Menegoi, 48 anni, critico e curatore indipendente che dal 2005 cura mostre in spazi pubblici e privati, in Italia e all'estero, prende il posto di Angela Vettese. "Arte Fiera - ha detto - è la prima e più longeva fiera d'arte moderna e contemporanea d'Italia. Bologna attraversa una stagione di particolare vivacità artistica e culturale: vorrei che Arte Fiera riuscisse ad essere il catalizzatore delle rinnovate energie della città. Il mio primo impegno sarà quello di passare in città più tempo possibile, per conoscerla ancora meglio e per farmi conoscere". Il direttore del Mambo Lorenzo Balbi mantiene invece la curatela di Art City, il programma off. "Stiamo già lavorando ad un nuovo ambizioso programma - ha detto - che andrà verso un ulteriore avvicinamento della Fiera alla città".