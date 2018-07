Recuperato capolavoro del Piffetti

TORINO, 24 LUG - Un capolavoro dell'ebanista Pietro Piffetti, del valore di oltre 2 milioni di euro, è stato recuperato dai carabinieri del Comando tutela patrimonio culturale. Si tratta di una scrivania a doppio corpo con pregiati intarsi di avorio e madre perla, scomparsa dall'Italia nel Secondo Dopoguerra. La scrivania era stata trasportata prima in Francia, poi in Svizzera e infine negli Stati Uniti, dove, alla fine degli anni '90, era stata esposta al Metropolitan Museum of Art di New York, uno dei più grandi e importanti del mondo. "L'eccezionale recupero è frutto di un'intensa attività investigativa degli uomini e delle donne del Comando Tutela Patrimonio Culturale che hanno svolto un lavoro impegnativo e delicato, con la collaborazione e il sostegno dei funzionari del Mibac, per restituire alla collettività un capolavoro dell'arte italiana illecitamente sottratto al patrimonio dello Stato", commenta il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli. Restaurata, l'opera verrà esposta al pubblico.