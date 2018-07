A settembre torna Robot all'ex Gam

BOLOGNA, 24 LUG - Un viaggio nel passato di club che non esistono più in un luogo che rivive per l'occasione,l'ex Galleria d'arte moderna di Bologna, da cui parte un ponte verso il futuro. E' lo spirito della 10/a edizione del Robot, il festival di musica elettronica all'ex Gam dal 27 al 29 settembre con un'anteprima al MamBo il 15. Tra i protagonisti anticipati dagli organizzatori c'è chi la storia della musica elettronica legata alla pista da ballo l'ha letteralmente cambiata, come Andrew Weatherall o Daniele Baldelli e i grandi nomi di domani, come l'olandese Young Marco, Ross From Friends da Londra o il newyorkese Levon Vincent. E ancora il djset esclusivamente su cassetta di Awesome Tapes from Africa. Tra i ritorni, sotto altre forme: Caterina Barbieri con un nuovo live immersivo; Suz presents 'crossroads', in inedito assetto 'electro quintet'; gli architetti di luce e suono Quiet Ensemble con l’installazione site-specific 'Unshaped'.