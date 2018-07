Claflin, amo recitare con donne forti

GIFFONI VALLE PIANA (SALERNO), 23 LUG - Brillante, gentile, solare, intenso nelle sue interpretazioni. Il britannico Sam Claflin, due anni dopo la sua prima volta a Giffoni, torna al Festival per l'anteprima di Resta con me di Baltasar Kormákur, storia d'amore e di lotta per la sopravvivenza, in arrivo in sala il 29 agosto con 01, tratta dalla reale e drammatica vicenda vissuta in mare aperto per 41 giorni di Tami Oldham Ashcraft. A interpretare la protagonista è Shailene Woodley, diventata un idolo globale per la trilogia di Divergent. Per Claflin non è una novità dividere la scena con giovani dive, diventate 'modelli' per le ragazze: ha interpretato Hunger Games con Jennifer Lawrence e Io prima di te (presentato proprio a Giffoni) con Emilia Clarke, la 'madre dei draghi' de Il trono di spade. "Sono giovani donne con una forte volontà, belle gentili, generose, coraggiose e molto spiritose. Mi reputo molto fortunato perché ho trovato nel loro caso, e anche con Lily Collins, persone incredibili".