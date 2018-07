Marc Lazar e Vito Mancuso in Ogliastra

CAGLIARI, 23 LUG - Il celebre politologo francese Marc Lazar, Vito Mancuso, Bianca Pitzorno, Gavino Murgia, i Tenores di Bitti. Sono alcuni del ospiti del festival letterario "Sette Sere Sette Piazze Sette libri". Chiamati a confrontarsi dal 30 luglio al 5 agosto a Perdasdefogu, in Ogliastra, sul tema delle metamorfosi: "il continuo cambiamento della società contemporanea, migrazioni in primo luogo", come ha sottolineato il direttore artistico Giacomo Mameli presentando la kermesse. Un tema declinato attraverso politica, società, spiritualità, costume, musica. E su tutto la letteratura, cuore del festival che animerà piazze e luoghi identitari del paese, record mondiale della longevità familiare e unico caso al mondo con una piazza intitolata al capolavoro di Gabriel Garcia Màrquez "Cent'anni di solitudine". Letteratura che interpreta i fatti sociali, e che unisce mondi distanti. Il festival si apre infatti nel segno dei Nobel di due mondi con letture da Grazia Deledda e Gabriel Garcia Màrquez