Kylie Minogue a Padova il 12 novembre

ROMA, 23 LUG - Dopo i concerti di marzo in Europa, tra Londra, Manchester, Barcellona, Parigi e Berlino, Kylie Minogue annuncia il nuovo tour che farà un'unica tappa in Italia: al Gran Teatro Geox di Padova, il 12 novembre. La pop star australiana porterà dal vivo la sua nuova produzione discografica 'Golden', quattordicesimo album di studio, in una performance innovativa, intima e divertente. "Tutta la mia anima e tutto il mio cuore sono in questo disco e in queste date", ha dichiarato Kylie. Biglietti in vendita dal 27 luglio.