Padova unico live italiano Kylie Minogue

PADOVA, 23 LUG - Kylie Minogue sarà a Padova il prossimo autunno per l'unico concerto italiano del suo nuovo tour europeo. L'appuntamento - annuncia 'Zedlive' - è al Gran Teatro Geox il 12 novembre prossimo. Per promuovere il suo quattordicesimo album di studio, "Golden", la pop star ha scelto alcuni tra i principali club e teatri europei, con un format di spettacolo innovativo, intimo e divertente: "Tutta la mia anima e tutto il mio cuore sono in questo disco e in queste date", ha dichiarato Kylie, che in primavera si era già esibita in Europa, iniziando da Londra (Cafè de Paris), e passando a Manchester, Barcellona, Parigi e Berlino (il leggendario Berghain Cludb). A Padova sarà il Gran Teatro Geox, che dopo l'annuncio di Ben Harper, in concerto il 26 ottobre, segue il filone estivo dei grandi artisti internazionali (James Blunt, LP, Joe Satriani).