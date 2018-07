Ritrovato il più antico antifonario

ROMA, 23 LUG - Ritrovato alla Biblioteca Universitaria di Pavia un antifonario del 1100, forse il più antico finora conosciuto. Lo annuncia il ministro della cultura Bonisoli precisando che la pagina di pergamena manoscritta, antesignana dello spartito musicale, è stata ritrovata durante il restauro finanziato con l'Art Bonus dal Mibac di un volume del '600. Un ritrovamento, sottolinea, "che dimostra l'importanza della tutela e del rapporto con il mondo universitario e il suo sistema bibliotecario". Autrice del ritrovamento la restauratrice Alessandra Furlotti. La pergamena con l'antifonario, in pratica un breviario che riportava anche le parti cantate della liturgia, era stata usata nel '600 come rinforzo della legatura del volume. Dominique Gatté, l'esperto musicologo interpellato per le prime verifiche ha confermato la scoperta databile al 1100 e collocabile nella zona di Novara.