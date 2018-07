Venditti, sold out all'Arena il 23/9

ROMA, 23 LUG - E' sold out "Sotto il Segno dei Pesci 2018", il concerto di Antonello Venditti in programma il 23 settembre all'Arena di Verona che celebra i 40 anni dell'iconico album. Il 21 dicembre, poi, il cantautore porterà "Sotto il Segno dei Pesci" nella sua Roma e sarà protagonista di un altro concerto-evento al Palalottomatica. "È stata la mia svolta musicale, poetica. Il mio disco più importante, in cui c'erano tutti i miei temi: la politica e i suoi riflessi sulle persone (Sotto il Segno dei Pesci), la comunicazione (Il Telegiornale), il viaggio dentro e fuor di metafora di Bomba O Non Bomba, la droga (Chen il Cinese), la tenerezza per Sara, l'amicizia con De Gregori (Scusa Francesco). Temi ancora attuali. Suonare a 40 anni di distanza l'album per intero, cosa che non ho mai fatto, ha un significato speciale per me. Per l'occasione ho chiamato anche i musicisti di allora. Lo inserirò al centro di 45 anni di canzoni e condividerò il palco con alcuni ospiti" afferma Antonello Venditti.