Courtney Love, l'Italia è un paese rock

FIRENZE, 21 LUG - "Rockin 1000 è la dimostrazione che il rock è ancora vivo, e anche che l'Italia è un paese rock". Lo ha detto Courtney Love, leader delle Hole e vedova di Kurt Cobain, che stasera sarà l'ospite d'onore della grande manifestazione musicale allo stadio Franchi di Firenze diretta da Beppe Vessicchio. La cantante rock ha parlato nell'ambito di un incontro, oggi a Firenze. Love ha detto che è stato facile convincerla a prendere parte a Rockin 1000: "mi hanno chiamato e ho detto sì - ha raccontato -, ieri sono arrivata allo stadio per fare le prove, proprio mentre centinaia di persone suonavano tutte insieme Smells like teen spirits. E' stato incredibile". La cantante, per la prima volta live a Firenze, ha detto di essere "emozionata, perché mi manca molto il contatto con il pubblico". Ma secondo Love il momento d'oro del rock è finito. "In America ci sono ancora tante e grandi band ma è diventato più di nicchia. Dello spirito grunge restano alcuni classici, che tante persone però oggi nemmeno ricordano".