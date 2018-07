Arte povera e Transavanguardia a Jesi

JESI (ANCONA), 21 LUG - Le correnti artistiche dell'Arte Povera e della Transavanguardia in mostra a Jesi, fino al 4 novembre a Palazzo Bisaccioni. "Dentro un cielo compare un'isola. Le arti povere in Italia fra disegno e fotografia (1963-1980)" il titolo dell'esposizione a cura di Andrea Bruciati, direttore di Villa d'Este e Villa Adriana a Tivoli. La organizza la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, con il patrocinio di Mibact e Regione Marche. In mostra trentadue autori per raccontare un particolare punto di vista, quello della grafica e della fotografia, un movimento artistico italiano che ha avuto eco internazionale negli ultimi 50 anni, e che ha influito sullo sviluppo delle correnti artistiche a venire.