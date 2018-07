Pat Metheny, grande serata con Roma

ROMA, 21 LUG - Le perle di una carriera inossidabile da più di quaranta anni rilette in modo intimo e intenso, all'aperto ma con le stesse atmosfere di un jazz club. Pat Metheny ha incantato i 2800 affezionati che hanno riempito la Cavea dell'Auditorium Parco della Musica per l'appuntamento proposto dal Roma Summer Fest. Oltre due ore ininterrotte di musica, con i tre solidi e talentuosi compagni di viaggio del lungo tour partito dal 2016, il batterista messicano Antonio Sanchez, che gli è accanto da anni, la malesiana Linda May Han Oh al contrabbasso e il britannico Gwilym Simcock al pianoforte. Nella tappa romana del tour "An evening with Pat Metheny", il chitarrista del Missouri - vincitore di 20 Grammy e entrato a pieno titolo nella Downbeat Hall of Fame come musicista più giovane e quarto chitarrista dopo Django Reinhardt, Charlie Christian e Wes Montgomery - ha riproposto in chiave nuova i classici del suo repertorio. Partendo da quelli dello straordinario "Bright size life", l'album di esordio del 1976.