Irama svetta ancora sulla hit parade

ROMA, 20 LUG - Irama, il vincitore di Amici 2018, svetta ancora sulla classifica Fimi-Gfk degli album più venduti che parla soprattutto il linguaggio del rap. Debutta in seconda posizione Rkomi con Ossigeno; terzo Capo Plaza con il suo 20. Scala quattro posti ed è quarto Carl Brave con Notti brave, seguito da un altro rapper, Drefgold, con l'album Kanaglia. Poi Gemitaiz con Davide, Biondo con Dejavu (sempre da Amici), Luchè con Potere, Sfera Ebbasta con Rockstar. Chiude in decima posizione (era terza la scorsa settimana) Emma Muscat, la giovane maltese uscita dalla scuola di Canale 5, con Moments. Tra i singoli rimane al primo posto il tormentone estivo Amore e Capoeira della coppia d'oro Takagi & Ketra con Giusy Ferreri & Sean Kingston e spunta in quarta posizione Fabio Rovazzi con il nuovo brano Faccio quello che voglio. Rivoluzione tra i vinili: in testa debutta Tedua con Mowgli il libro della giungla, seguito da ? di XXXTentacion, astro nascente del nuovo rap Usa ucciso in Florida a 20 anni, un mese fa.