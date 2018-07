Bocelli, ragazzi non perdete speranza

GIFFONI VALLE PIANA (SALERNO), 20 LUG - Domande di ragazzi, provenienti da tutto il mondo, rotte dell'emozione tanto da arrivare anche fino alle lacrime. Sono state fra le reazioni suscitate da Andrea Bocelli, durante l'incontro al Giffoni Film festival, dove ha ricevuto il premio Truffaut. "Non perdete mai l'ottimismo, la speranza, e non date retta a chi ogni giorno lancia allarmi - ha detto ai giovani giurati -. Oggi le notizie rimbalzano in cinque minuti, ma il mondo non è fatto solo di tragedie. Bisogna guardare con positività al futuro, non si può buttare via la vita col pessimismo". A Giffoni, per Bocelli "si esortano i ragazzi a pensare mentre nel mondo oggi c'è una tendenza a spingere i giovani verso cose che non li facciano pensare o agire. Ribellatevi a tutto questo". L'8 settembre sarà all'Arena di Verona per "La Notte Di Andrea Bocelli" serata benefica condotta da Milly Carlucci e ripresa dalla Rai per una successiva messa in onda. Tra gli ospiti Carla Fracci, Sergei Polunin e Kristin Chenoweth.