Cosmetica futura, personalizzata e web

MILANO, 19 LUG - Personalizzata e digitale: sono i tratti della cosmetica 'del futuro', emersi durante la indagine congiunturale di Cosmetica Italia, l'associazione nazionale di imprese del beauty. Una cosmetica 'customizzata' a misura del consumatore. Per questo tra i trend emersi dall'indagine dell'Istituto Piepoli su oltre 2mila persone spiccano le monoporzioni e la cosmesi forever young. "Le monoporzioni sono una tendenza che potrebbe ritagliarsi uno spazio importante - ha spiegato Sandra Bruno - e sono un packaging che consentirebbe al consumatore di avere, a parità di prezzo, 'customer experience' differenti". E in un paese che 'invecchia', ci pensano creme, oli e sieri di bellezza a rendere più giovani le persone, la cosiddetta cosmetica 'forever young'. Le più mature cercano prodotti per la cura della pelle frutto di innovazioni, hanno un elevato potere di spesa e spesso sono poco interessate al tema ecologico. I millennials, si confermano consumatori del web: cercano prodotti innovativi e acquistano in rete.