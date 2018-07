Muse, nuovo singolo in attesa dell'album

ROMA, 19 LUG - E' 'Something Human' il nuovo singolo estratto dei Muse, pubblicato il 19 luglio, dal loro prossimo nuovo album che uscirà a novembre, a tre anni di distanza da 'Drones' (2015) che ha debuttato al n° 1 in 21 paesi in tutto il mondo e si è aggiudicato anche il Grammy Award come Best Rock Album. 'Something Human' è un brano di grande respiro, cinematografico ma allo stesso tempo intimo, il cui testo si indirizza al bisogno di risettarsi e di ritrovare le proprie emozioni umane. Dice Matt Bellamy: "La vita in tour può far uscire la nostra bestia interiore, questa canzone e il suo video parlano di come addomesticare quella bestia, auspicando un ritorno a qualcosa di umano. Inoltre, Teen Wolf è cool". Il video di Something Human è stato diretto da Lance Drake, il regista dietro gli ultimi video della band per Dig Down e Thought Contagion.