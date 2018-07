Quintorigo con Biondi su palco Uj

PERUGIA, 19 LUG - Una speciale sorpresa è stata annunciata per il pubblico che assisterà al concerto del 21 luglio di Mario Biondi a Umbria Jazz. Mentre prosegue senza sosta il fitto tour europeo del cantante che il 19 luglio fa tappa a Riga, a Perugia saranno con lui sul palco i Quintorigo che si uniranno per la prima volta a Biondi e alla sua band per arricchire di nuove sonorità alcuni dei brani in scaletta. Il concerto di sabato a Umbria Jazz, dove Biondi chiuderà la lunga notte di musica che vedrà sul palco, nell'ordine, anche l'Hypnotic Brass Ensemble e Nik West, è tra le poche date italiane del "Mario Biondi Tour 2018", in attesa del tour teatrale che partirà in autunno e che porterà l'artista nelle principali città italiane. Biondi è attualmente in radio con il nuovo singolo "Smooth Operator", la sua personale rivisitazione del grande successo di Sade pubblicato nel 1984, impreziosita dal flicorno del musicista e compositore tedesco Till Brönner.