Omar Sy sarà Arsenio Lupin per Netflix

ROMA, 19 LUG - Netflix annuncia la sua prossima serie originale francese, un adattamento contemporaneo della saga con protagonista il ladro gentiluomo più famoso al mondo: Arsenio Lupin. La serie sarà disponibile in esclusiva per gli utenti del colosso streaming di tutto il mondo nel 2020. La star del cinema francese Omar Sy ("Quasi amici") interpreterà il protagonista: "Sono entusiasta di questo ruolo. Arsenio Lupin, personaggio iconico e carismatico, prenderà di nuovo vita in un adattamento moderno, unico nel suo genere. È meraviglioso unirsi a Netflix, un servizio che offre così tanti programmi diversificati e di qualità, che mi ispirano ogni giorno". La collaborazione è stata annunciata da Netflix e Omar Sy via Twitter. Isabelle Degeorges (Gaumont Télévision) sarà la produttrice.