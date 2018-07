Quincy Jones, racconto afroamericani

ISCHIA (NAPOLI), 19 LUG - Raccontare la storia del cinema Usa visto dalla parte degli afroamericani: 'American film: the black experience' è il nuovo progetto annunciato da Quincy Jones all'Ischia Global film & Music festival. Sull'isola verde il celebre musicista e produttore americano è stato onorato con il William Walton Music Legend Award', riconoscimento che coincide con i suoi 60 anni di carriera. Il documentario lo realizzerà insieme a Cheryl Boone Isaacs, produttrice ex presidente degli Oscar e chairperson della 16esima edizione del Global festival. ''Sono stato il primo afroamericano a scrivere colonne sonore per i film, sono stato il primo in tante cose - dichiara, felice per essere stato accolto dall'amico Tony Renis ('ci conosciamo da oltre 50 anni e lo chiamo sempre 'Fico') e con una mostra fotografica in suo onore al Regina Isabella. Mentre si racconta, indica alle sue spalle una immagine con Nelson Mandela (ieri, Mandela day, avrebbe compiuto 100 anni).