The End? L'inferno fuori, zombie 2.0

ROMA, 18 LUG - 'The End? L'inferno fuori' di Daniele Misischia con Alessandro Roja, in sala dal 14 agosto con 01, è un piccolo gioiello. Già alla Festa di Roma e poi a Londra al FrightFest, il film, prodotto dalla neonata Mompracem dei Manetti Bros (è la loro prima volta) con Carlo Macchitella e Rai Cinema, è un horror d'autore low cost che ti tiene attaccato alla sedia. Eppure quasi tutto si svolge in un ascensore in una Roma estiva dove un virus ha creato zombie di seconda generazione, feroci, ma molto più veloci rispetto a quelli di Romero. Claudio (Roja) è uomo d'affari cinico e vanesio, che resta bloccato nell'ascensore dell'ufficio nel giorno più sbagliato possibile, quello di un importante incontro con un manager che potrebbe cambiargli la vita. Tanti contatti con l'apprensiva moglie Lorena (la voce è di Carolina Crescentini), mentre in lui nasce la consapevolezza che in città sta accadendo qualcosa di tragico. Tanti sono gli zombie che cercheranno di sbranarlo attraverso la stretta apertura dell'ascensore.