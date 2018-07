August, un film sui diritti dei malati

ISCHIA, 18 LUG - "Non è stato facile trovare finanziamenti per un film sul caso che ha cambiato la legislazione americana in tema dei diritti dei malati, molto meno che coinvolgere due star come Helena Bonham Carter e Hilary Swank": lo racconta il regista danese Bille August (premio Oscar e due volte Palma d'oro) annunciando, dopo l'applaudita premiere a Ischia Global, che '55 Steps' uscirà in America e poi nel resto del mondo con la Sony. "Sono felicissimo di presentarlo in anteprima qui a Ischia, in un festival dove sono ormai di casa", dichiara August. '55 Steps' è la storia di Eleanor Riese, una quarantenne affetta da malattia mentale a causa della meningite, egocentrica e con la maturità di una dodicenne. Durante i suoi ricoveri le vengono somministrati farmaci senza il suo consenso che le provocano gravi danni e sofferenze. La donna chiede aiuto, per lei e per le altre pazienti, all'avvocatessa Colette Hughes (Swank), che con tenacia porterà la vicenda di fronte alla Corte Suprema della California.