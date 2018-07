Dieci mila a Trieste per gli Iron Maiden

TRIESTE, 18 LUG - "Thank you, Trieste...what an amazing place to have a show! Until next time!". Con questo tweet gli Iron Maiden hanno voluto salutare Trieste alla fine del concerto che ha portato in piazza dell'Unità d'Italia 10 mila persone da tutta Europa. Il primo concerto di un trittico rock che proseguirà con Steven Tyler, frontman degli Aerosmith, e sabato con David Byrne. Il concerto si è aperto con un brano degli Ufo, "Doctor doctor" poi il discorso di Winston Churchill e la frase "non ci arrenderemo" per dare il via a "Aces high", poi tutti i pezzi storici della band londinese che ha infiammato la piazza con una coreografia mozzafiato ed un palco enorme.