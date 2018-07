A teatro, Donadoni, Preziosi, Lavia jr

ROMA, 18 LUG - I Leoni d'oro Antonio Rezza e Flavia Mastrella ad aprire la 46/a Biennale Teatro di Venezia tra 7 14 21 28, Fratto X e Anelante e l'Eracle donna che Emma Dante dirige da Euripide al Pompeii Theatrum Mundi; un poker d'attori come Giuseppe Pambieri, Cochi Ponzoni, Paola Quattrini e Giovanna Ralli nel Quartet di Ronald Harwood e Barbara De Rossi con Francesco Branchetti ne Il diario di Adamo ed Eva di Mark Twain, tutti al Festival di Borgio Verezzi (SV). E ancora, l'Otello diretto da Marco Carniti con Maurizio Donadoni, a Roma, e l'Otello: dalla parte di Cassio per Alessandro Preziosi al 36/o Festival La Notte dei Poeti di Nora (CA); Giorgio Colangeli e Paolo Briguglia in Aspettando Godot, a Roma, e Misura per misura riletto da Paolo Valerio con Massimo Venturiello al Festival Shakespeariano di Verona; fino a Antonello Fassari e Lorenzo Lavia con Pierino e il lupo ad aprire la XXV edizione dei I solisti del teatro, ancora nella capitale: sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end