Paris Etc, dramedy con Bruni Tedeschi

ROMA, 17 LUG - Le storie intrecciate di cinque donne parigine molto differenti tra di loro - sia come background culturale e lavorativo, che per età e periodo della propria vita - nel corso di un'intera stagione, da settembre con l'inizio del nuovo anno scolastico, fino al tanto atteso periodo natalizio. Ecco Paris Etc, la serie tv dramedy al femminile in 12 episodi con Valeria Bruni Tedeschi (già vincitrice di 4 David di Donatello) protagonista assoluta. Da domani in anteprima esclusiva per l'Italia su Timvision, ricostruisce le storie di amore, sesso, segreti, fantasie, nevrosi, di queste cinque donne. Segue le loro vicende tra risate, pianti, bevute (anche eccessive), tra la voglia di crescere e la paura di invecchiare. Nel primo episodio, la quarantenne Marianne (Bruni Tedeschi) - e il "compagno" Fred vengono sorpresi dal figlio Colin di 9 anni mentre stanno facendo l'amore; ben presto si scoprirà che i due, poco avvezzi ai canoni della classica relazione amorosa, non vivono insieme nella stessa casa